Лука Дончич пошел разбираться с Джеремайей Фирсом из-за фола после свистка

Дончичу не понравились действия Фирса: он подошел к нему вплотную и начал перепалку. По итогам эпизода оба игрока получили технические замечания.
«Лейкерс» победили в матче — 133:121.
В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» новичок «Нового Орлеана» Джеремайя Фирс выбил мяч у звездного защитника «озерников» Луки Дончича, ударив ему по рукам уже после прозвучавшего свистка судей.
Дончичу не понравились действия Фирса: он подошел к нему вплотную и начал перепалку. По итогам эпизода оба игрока получили технические замечания.
«Лейкерс» победили в матче — 133:121.