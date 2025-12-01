Ричмонд
Лука Дончич пошел разбираться с Джеремайей Фирсом из-за фола после свистка

В одном из эпизодов матча против «Лейкерс» новичок «Нового Орлеана» Джеремайя Фирс выбил мяч у звездного защитника «озерников» Луки Дончича, ударив ему по рукам уже после прозвучавшего свистка судей.

Источник: Спортс"

Дончичу не понравились действия Фирса: он подошел к нему вплотную и начал перепалку. По итогам эпизода оба игрока получили технические замечания.

«Лейкерс» победили в матче — 133:121.