Кевин Дюрэнт поднялся на 11-е место в истории НБА по попаданиям с игры

Реализовав 10 660-й карьерный бросок с игры в матче с «Ютой» (129:101), Кевин обошел Алекса Инглиша.
В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 24,6 очка при 48,5% с игры, 4,8 подбора, 3,3 передачи и 1,0 перехвата за «Рокетс».
Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт в воскресенье поднялся на 11-е место в истории НБА по попаданиям с игры.
