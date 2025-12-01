Ричмонд
Кевин Дюрэнт поднялся на 11-е место в истории НБА по попаданиям с игры

Форвард «Хьюстона» Кевин Дюрэнт в воскресенье поднялся на 11-е место в истории НБА по попаданиям с игры.

Реализовав 10 660-й карьерный бросок с игры в матче с «Ютой» (129:101), Кевин обошел Алекса Инглиша.

В этом сезоне Дюрэнт в среднем набирает 24,6 очка при 48,5% с игры, 4,8 подбора, 3,3 передачи и 1,0 перехвата за «Рокетс».