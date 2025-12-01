Ричмонд
Леброн Джеймс болезненно отреагировал на промах Клебера из-под кольца без сопротивления

Звезда «Лейкерс» Леброн Джеймс попал в кадр после промаха Макси Клебера из-под кольца без сопротивления.

40-летний форвард пропустил матч с «Новым Орлеаном» (133:121) в качестве профилактики от травмы стопы, наблюдая за игрой со скамейки. Его немецкий одноклубник совершил проход и после фола оказался в одиночестве под кольцом, но промахнулся.

Джеймс закрыл глаза ладонью и начал раскачиваться в разные стороны.

Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
