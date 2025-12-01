Виктор Лахин набрал 21 очко за первую половину матча, реализовав 4 из 4 трехочковых

24-летний баскетболист закончил встречу с 25 очками (8 из 15 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 2 из 2 штрафных), 5 подборами и 2 блок-шотами за 21 минуту на паркете.
Российский центровой «Оклахома Блю» Виктор Лахин выдал отличную первую половину матча против фарм-клуба «Сан-Антонио» в G-лиге. Лахин набрал 21 очко за две четверти, забив 4 из 4 трехочковых.
24-летний баскетболист закончил встречу с 25 очками (8 из 15 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 2 из 2 штрафных), 5 подборами и 2 блок-шотами за 21 минуту на паркете.
«Блю» проиграли матч — 96:110.