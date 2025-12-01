«Лейкерс» одержали седьмую победу подряд и идут вторыми на Западе

Калифорнийцы одержали седьмую победу подряд и идут вторыми на Западе с результатом 15−4, уступая лишь действующим чемпионам из «Тандер» (20−1).
Последнее поражение «озерников» датировано 13 ноября — в матче с «Оклахомой». На домашней арене у команды Джей Джей Редика семь побед в девяти встречах.
