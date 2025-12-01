Ричмонд
Стивен Эй Смит: «Лейкерс» обменяют Леброна — из-за его возраста"

Известный телеведущий Стивен Эй Смит ожидает, что «Лейкерс» обменяют звездного форварда Леброна Джеймса.

Источник: Спортс"

«Лейкерс» обменяют Леброна — из-за его возраста. Факт в том, что будущее клуба — это Лука Дончич.

Луке 26, клуб хочет, чтобы рядом с ним играли молодые ребята, а не те, кому скоро исполнится 41 и кто в следующем году завершит карьеру. В этом-то и суть. Дело не в игре Леброна, а в его возрасте", — считает эксперт ESPN.

Узнать больше по теме
Биография Леброна Джеймса: карьера и личная жизнь баскетболиста
Много ли вы знаете спортсменов, которые с первых лет карьеры и до самого её завершения находятся в статусе суперзвёзд? Пример Леброна Джеймса в этом плане, наверное, не имеет аналогов. Он и в 40 лет способен тащить свою команду к победам в НБА. Спортсмен стал символом современного баскетбола, а его биография — мечта для многих, и пример уникального пути к успеху.
Читать дальше