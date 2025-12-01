Стивен Эй Смит: «Лейкерс» обменяют Леброна — из-за его возраста"

«Лейкерс» обменяют Леброна — из-за его возраста. Факт в том, что будущее клуба — это Лука Дончич.
Луке 26, клуб хочет, чтобы рядом с ним играли молодые ребята, а не те, кому скоро исполнится 41 и кто в следующем году завершит карьеру. В этом-то и суть. Дело не в игре Леброна, а в его возрасте", — считает эксперт ESPN.
