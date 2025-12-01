Монти Уильямс о тренерском бремени: «Это становится частью тебя»

Не все так плохо. Вырабатывается правильное отношение к работе, определенные жертвы позволяют тебе быть частью лиги, создавать команды, получать определенные должности и стать главным тренером. Все это есть. Но если быть до конца честным, я не смог как следует все это разделить и принять«, — заявил экс-тренер “Детройта”.