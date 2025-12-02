Девин Букер не смог продолжить матч против «Лейкерс» из-за травмы паха

Букер отыграл первые 10 минут первой четверти, после чего был заменен при счете 27:26 в пользу «Лейкерс». За это время он набрал 11 очков, реализовав 4 из 7 бросков, а также отдал 3 результативные передачи и собрал 2 подбора.