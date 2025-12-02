Ричмонд
Шэй Гилджес-Александер о Чете Холмгрене: «Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее»

Разыгрывающий «Оклахомы» Шэй Гилджес-Александер высказался о прогрессе своего молодого партнера, центрового Чета Холмгрена, отметив его возросшую физическую мощь.

Источник: Спортс"

«Он просто не сдает физически. Его движения стали мощнее. Естественно, он будет приносить нам по 15−17 очков за игру. А по мере того, как Чет будет становиться сильнее, он разовьет игру в лоу-посте и мид-посте — примерно так, как это сделал Дирк Новицки», — сказал Гилджес-Александер.