Кори Джозеф близок к переходу в «Монако»

По информации греческого издания Athletiko, «Монако» находится на финальной стадии переговоров с канадский разыгрывающий Кори Джозефом.

34-летний баскетболист имеет за плечами 14 сезонов в НБА. Он выступал за: «Сан‑Антонио», «Торонто», «Индиану», «Сакраменто», «Детройт». «Голден Стэйт», в прошлом сезоне — за «Орландо».

После истечения контракта с «Мэджик» Джозеф остался без команды. Поскольку интереса со стороны клубов НБА на старте нового сезона не появилось, европейский рынок стал для него реальной опцией.

«Монако», несмотря на недавний запрет на регистрацию новых игроков от Евролиги, активно работает над усилением состава и рассчитывает на опыт и стабильность Джозефа.