Никола Йокич и Кейд Каннингем — лучшие игроки НБА октября и ноября

Йокич привел «Наггетс» к результату 14−5, набирая в среднем 28,9 очка, 10,9 передачи и 12,4 подбора за матч.
Показатели Каннингем на старте сезона составили 28,8 очка, 6,4 подбора и 9,4 передачи в среднем за встречу. Результат «Пистонс» — 16−4.
НБА объявила, что центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем признаны лучшими игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.
