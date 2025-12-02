Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никола Йокич и Кейд Каннингем — лучшие игроки НБА октября и ноября

НБА объявила, что центровой «Денвера» Никола Йокич и разыгрывающий «Детройта» Кейд Каннингем признаны лучшими игроками октября и ноября в Западной и Восточной конференциях соответственно.

Йокич привел «Наггетс» к результату 14−5, набирая в среднем 28,9 очка, 10,9 передачи и 12,4 подбора за матч.

Показатели Каннингем на старте сезона составили 28,8 очка, 6,4 подбора и 9,4 передачи в среднем за встречу. Результат «Пистонс» — 16−4.