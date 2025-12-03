Энтони Эдвардс обновил личный рекорд сезона, набрав 44 очка в матче с «Пеликанс»

В матче с «Новым Орлеаном» баскетболист набрал 44 очка, 5 подборов и 4 передачи на 3 потери. Эдвардс реализовал 16 из 30 бросков с игры, 6 из 13 из-за дуги и 6 из 8 с линии.
Эдвардс набрал 34 очка во второй половине матча и перевел игру в овертайм, набрав 2 очка в проходе за 2,3 секунды до конца основного времени.
Центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл — 26 очков (9 из 10 с игры, 8 из 10 с линии) и 13 подборов.
Форвард «Пеликанс» Трей Мерфи ответил 33 очками (11 из 21 с игры, 4 из 8 трехочковых, 7 из 7 штрафных). Его усилий не хватило для победы, «Тимбервулвз» взяли верх — 149:142.