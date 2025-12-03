Дени Авдия обновил рекорд карьеры по передачам и был близок к трипл-даблу (25+8+14) в матче с «Торонто»

Форвард реализовал 6 из 15 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 10 из 15 штрафных.
Со стороны «Торонто» форвард Скотти Барнс набрал 28 очков (10 из 18 с игры, 3 из 7 трехочковых, 5 из 7 штрафных), 7 подборов, 7 передач и 2 блок-шота.
В проигранном матче с «Рэпторс» (118:121) форвард «Портленда» Дени Авдия был близок к трипл-даблу. 14 передач стали рекордными в карьере баскетболиста. К ним Авдия добавил 25 очков и 8 подборов.
Форвард реализовал 6 из 15 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 10 из 15 штрафных.
Со стороны «Торонто» форвард Скотти Барнс набрал 28 очков (10 из 18 с игры, 3 из 7 трехочковых, 5 из 7 штрафных), 7 подборов, 7 передач и 2 блок-шота.