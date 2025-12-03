Ричмонд
Энтони Эдвардс о выступлении против «Пеликанс»: «Должен был набирать 50»

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс помог своей команде справиться с «Новым Орлеаном» в матче с дополнительным временем (149:142). Эдвардс отдыхал в начале 2-й четверти, но вышел на замену в середине и провел все оставшееся время на площадке, включая овертайм (примерно 35 игровых минут подряд).

За общие 47 минут Эдвардс набрал рекордные в сезоне 44 очка.

«Должен был набрать 50», — коротко прокомментировал свой результат защитник после игры.