Джо Маззулла: «Джейлен Браун играл против трех защитных схем и был хорош. Сегодня несколько парней положительно повлияли на результат»

"Сегодня был лучший пример положительного влияния нескольких парней на результат — Уолша, Майнотта, Гонсалеса, Хаузера в защите.
Игра продемонстрировала эволюцию Уолша и Майнотта. Их опекали разные игроки. Иногда было тяжело понять, как ставить заслоны, где есть пространство.
Мы допускали ошибки в защите, знали, что нам нужно компенсировать это в нападении.
Они разменивались большую часть встречи, нам удались отличные розыгрыши. Не так часто сталкиваемся с ловушками на сдваиваниях, парни отлично справлялись с ними.
Джейлен Браун никогда не теряет присутствия духа. Всегда работает на площадке независимо от того, как все складывается. Сегодня он использовал все свои шансы (42 очка), но помогал и создавать моменты для других. Играл против трех защитных схем и был хорош", — поделился главный тренер Джо Маззулла.