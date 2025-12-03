Джо Маззулла: «Джейлен Браун играл против трех защитных схем и был хорош. Сегодня несколько парней положительно повлияли на результат»

Джейлен Браун никогда не теряет присутствия духа. Всегда работает на площадке независимо от того, как все складывается. Сегодня он использовал все свои шансы (42 очка), но помогал и создавать моменты для других. Играл против трех защитных схем и был хорош", — поделился главный тренер Джо Маззулла.