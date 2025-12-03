Ричмонд
Джо Маззулла: «Джейлен Браун играл против трех защитных схем и был хорош. Сегодня несколько парней положительно повлияли на результат»

«Бостон» справился с «Никс» (123:117).

"Сегодня был лучший пример положительного влияния нескольких парней на результат — Уолша, Майнотта, Гонсалеса, Хаузера в защите.

Игра продемонстрировала эволюцию Уолша и Майнотта. Их опекали разные игроки. Иногда было тяжело понять, как ставить заслоны, где есть пространство.

Мы допускали ошибки в защите, знали, что нам нужно компенсировать это в нападении.

Они разменивались большую часть встречи, нам удались отличные розыгрыши. Не так часто сталкиваемся с ловушками на сдваиваниях, парни отлично справлялись с ними.

Джейлен Браун никогда не теряет присутствия духа. Всегда работает на площадке независимо от того, как все складывается. Сегодня он использовал все свои шансы (42 очка), но помогал и создавать моменты для других. Играл против трех защитных схем и был хорош", — поделился главный тренер Джо Маззулла.