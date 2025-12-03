Ричмонд
Остин Ривз: «Леброн — один из лучших в постановке заслонов и открыванию под пас»

Атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз сравнил партнеров по команде Леброна Джеймса и Луку Дончича, отметив, что при одинаково элитном уровне игры они действуют по-разному.

Источник: Спортс"

"Они оба уникальны — разумеется, в чем‑то похожи, но в то же время и различаются. Леброн — один из лучших в постановке заслонов и открыванию под пас, за что он редко получает признание.

А Лука… они оба настолько хорошо владеют передачей, что против них сложно выстраивать разные схемы защиты. Но если ты все‑таки решишься — например, применишь сдваивание, — то на противоположной стороне площадки получится ситуация 4 на 3", — пояснил Ривз.

