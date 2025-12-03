Яннис Адетокумбо начал переговоры с «Милуоки» о своем будущем, решение будет принято в ближайшие недели

«Милуоки» испытывает трудности в этом сезоне: на данный момент их результат — 9 побед и 13 поражений, и они не попадают в зону плей‑ин Восточной конференции. При этом лично Яннис продолжает демонстрировать элитный уровень игры, набирая в среднем 30,6 очка, 10,7 подбора и 6,4 передачи за матч.