Яннис Адетокумбо начал переговоры с «Милуоки» о своем будущем, решение будет принято в ближайшие недели

По информации авторитетного инсайдера Шэмса Чарании, суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо и его агент Алекс Саратсис начали переговоры с руководством клуба о будущем игрока.

Источник: Спортс"

Стороны анализируют, что будет оптимальным для карьеры 30-летнего баскетболиста — остаться в «Бакс» или искать возможности для обмена. Ожидается, что решение по поводу будущего одной из главных звезд лиги будет принято в течение ближайших недель.

«Милуоки» испытывает трудности в этом сезоне: на данный момент их результат — 9 побед и 13 поражений, и они не попадают в зону плей‑ин Восточной конференции. При этом лично Яннис продолжает демонстрировать элитный уровень игры, набирая в среднем 30,6 очка, 10,7 подбора и 6,4 передачи за матч.