Лоуренс Фрэнк о Тайроне Лю: «Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге»

Мы также изучали примеры организаций, которые при первых неудачах сразу начинают все менять — и в итоге теряют идентичность. У нас же царит высокая ответственность. Мы не убегаем от нее. Мы ведем очень жесткие и честные разговоры о том, что каждый из нас должен делать лучше.