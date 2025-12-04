Ричмонд
Лоуренс Фрэнк о Тайроне Лю: «Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге»

После сенсационного расставания с Крисом Полом руководство «Клипперс» публично подтвердило поддержку главного тренера Тайрона Лю. С соответствующим заявлением выступил генеральный менеджер клуба Лоуренс Фрэнк.

Источник: Спортс"

"Тайрон — огромный фактор и мощный двигатель нашего успеха. Организации, к которым мы испытываем большое уважение — не только в НБА, но и за ее пределами, — отличаются стабильностью.

Мы также изучали примеры организаций, которые при первых неудачах сразу начинают все менять — и в итоге теряют идентичность. У нас же царит высокая ответственность. Мы не убегаем от нее. Мы ведем очень жесткие и честные разговоры о том, что каждый из нас должен делать лучше.

Но мы также полностью доверяем Тайрону, и он много раз доказывал, что это оправданно. Я считаю его одним из лучших тренеров в лиге", — заявил Фрэнк.

Крис Пол хотел обсудить обвинения в «создании негативной атмосферы» с Тайроном Лю, но тренер отказался от встречи.