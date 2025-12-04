Яннис Адетокумбо получил бесконтактную травму икроножной мышцы

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо отыграл всего 3 минуты в матче против «Детройта». Адетокумбо набрал 2 очка, 1 подбор и 1 передачу, после чего повалился на паркет в бесконтактной ситуации и покинул площадку.