Яннис Адетокумбо получил бесконтактную травму икроножной мышцы

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо отыграл всего 3 минуты в матче против «Детройта». Адетокумбо набрал 2 очка, 1 подбор и 1 передачу, после чего повалился на паркет в бесконтактной ситуации и покинул площадку.

По сообщению команды, у баскетболиста травма правой икроножной мышцы. Главный тренер Док Риверс подтвердил, что форварду предстоит пройти МРТ.

Без Адетокумбо «Бакс» сумели одержать домашнюю победу — 113:109.