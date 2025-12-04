«Сан-Антонио» присоединится к «Нью-Йорку» в попытках заполучить Адетокумбо (Dallas Hoops Journal)

Между тем, одна из причин, по которой «Сперс» не проявляли большого интереса к Кевину Дюрэнту в межсезонье заключается в том, что руководство клуба хотело сохранить активы для обмена Адетокумбо. Техасцы обладают драфт-пиками, а также молодыми игроками Девином Васселлом, Диланом Харпером и Стефоном Каслом.