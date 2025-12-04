У Купера Флэгга 3-й матч подряд с 20 и более очками, ранее в 18 лет такое удавалось только Леброну Джеймсу

Флэгг стал самым результативным в составе «Мэверикс». На его счету 22 очка (9 из 13 с игры, 4 из 5 с линии), 6 подборов, 2 передачи на 3 потери, 1 перехват и 1 блок-шот.
Флэгг набрал 20 и более очков в 3-м матче подряд. Это достижение в 18 лет ранее покорялось только Леброну Джеймсу.
