У Купера Флэгга 3-й матч подряд с 20 и более очками, ранее в 18 лет такое удавалось только Леброну Джеймсу

1-й номер драфта форвард Купер Флэгг помог «Далласу» одержать 3-ю победу подряд. В этот раз команда справилась с «Майами» (118:108).

Флэгг стал самым результативным в составе «Мэверикс». На его счету 22 очка (9 из 13 с игры, 4 из 5 с линии), 6 подборов, 2 передачи на 3 потери, 1 перехват и 1 блок-шот.

Флэгг набрал 20 и более очков в 3-м матче подряд. Это достижение в 18 лет ранее покорялось только Леброну Джеймсу.

