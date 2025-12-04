Ричмонд
Кавай Ленард об отстранении Криса Пола: «Я был шокирован»

«Клипперс» отстранили разыгрывающего Криса Пола от командной деятельности и будут определять дальнейшие шаги в плане расставания с баскетболистом. Для форварда Кавая Ленарда это стало неожиданностью.

«Это меня шокировало. Полагаю, прошла беседа, и фронт-офис принял решение», — рассудил баскетболист.

Ленард признался, что с удовольствием беседовал с Полом по поводу возможных улучшений в команде.