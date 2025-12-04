Ричмонд
Обследование Янниса Адетокумбо отмело возможность травмы ахиллова сухожилия

Форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо получил повреждение в бесконтактной ситуации в начале матча с «Майами».

Источник: Спортс"

Проведенная МРТ, по словам Дока Риверса, отмела возможность травмы ахиллова сухожилия. Ранее команда говорила о проблеме с икроножной мышцей.

Форвард Бобби Портис сообщил, что Адетокумбо первым поздравил команду с победой в групповом чате.