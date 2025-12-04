Ричмонд
Тайрон Лю: «Крис Пол просто не подошел команде. Жаль, что так получилось, но он найдет другую возможность для себя»

Разыгрывающий Крис Пол был отстранен от деятельности «Клипперс». Главный тренер Тайрон Лю поделился мнением о ситуации.

"Не принимаю чью-то сторону в ситуации. Мне она не нравится в целом в плане Криса Пола. Но все пошло не так, как мы хотели. Он просто не подошел команде. Мы это поняли, и организация сделала свой выбор. Двигаемся дальше, посмотрим, что будет.

Не думаю, что это поможет команде. Наш результат не из-за игры Криса Пола. Мы просто не подошли друг другу. Так случилось. Мне не хочется видеть, как такое происходит с Полом. Я его очень уважаю, он мой друг. Такое не должно происходить с великими игроками. Но он найдет для себя другую возможность", — заключил Лю.