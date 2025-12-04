Райан Нембхард стал первым не выбранным на драфте новичком с 15 очками и 10 передачами и более в двух матчах подряд

Новичок Райан Нембхард не был выбран на драфте-2025 НБА и подписал двусторонний контракт с «Мэверикс». В прошлом матче 28+10 от разыгрывающего помогли его команде справиться с «Денвером» и Николой Йокичем. В этот раз Нембхард сыграл важную роль в победе над «Майами» (118:108).