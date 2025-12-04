Ричмонд
Кеон Эллис провел 20 минут на площадке в матче с «Рокетс» и остался с нулем во всех основных статистических категориях

25-летний защитник «Сакраменто» Кеон Эллис отметился знаковой статистической линейкой. В разгромно проигранном матче с «Хьюстоном» (95:121) Эллис вышел со скамейки запасных на 20 минут и остался с нулем во всех основных категориях.

У Эллиса 0 очков, подборов, передач, перехватов и блок-шотов, а также 0 потерь. Защитник попал 0 из 4 бросков с игры, все из-за дуги, не вставал на линию штрафных, но 2 раза сфолил.