«Лейкерс» и «Уорриорз» проявляют интерес к Херберту Джонсу

«Лейкерс» и «Уорриорз» входят в список ведущих команд Западной конференции, которые хотели бы выменять форварда «Пеликанс» Херберта Джонса. Об этом сообщает Clutch Points.

В 2024 году Джонс был включен в первую символическую пятерку оборонительных игроков НБА.

В 16 матчах за «Новый Орлеан» в сезоне-25/26 Херб набирает в среднем 9,5 очка, 3,8 подбора, 2,3 передачи и 1,3 перехвата.