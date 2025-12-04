Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лука Дончич пропустит матч с «Торонто» по личным причинам

«Лейкерс» проведут матч против «Рэпторс» в четверг без звездного разыгрывающего Луки Дончича, который не сможет выйти на площадку по личным причинам.

Источник: Спортс"

Словенец набирает 35,3 очка, 8,9 подбора и 8,9 передачи в среднем за встречу при 47,8% с игры и 34,1% из-за дуги в 16 матчах сезона.

«Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции с результатом 15−5.