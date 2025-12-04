Лука Дончич пропустит матч с «Торонто» по личным причинам

Словенец набирает 35,3 очка, 8,9 подбора и 8,9 передачи в среднем за встречу при 47,8% с игры и 34,1% из-за дуги в 16 матчах сезона.
«Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции с результатом 15−5.
«Лейкерс» проведут матч против «Рэпторс» в четверг без звездного разыгрывающего Луки Дончича, который не сможет выйти на площадку по личным причинам.
Словенец набирает 35,3 очка, 8,9 подбора и 8,9 передачи в среднем за встречу при 47,8% с игры и 34,1% из-за дуги в 16 матчах сезона.
«Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции с результатом 15−5.