Леброн Джеймс пожертвовал серией из 1297 игр с 10+ очками, отдав передачу Руи Хатимуре для победного броска

Чтобы сохранить рекордную в НБА серию из 1297 матчей, в которых Джеймсу удавалось набирать минимум 10 очков, он должен был сам завершать атаку, но 40-летний ветеран предпочел отдать передачу в угол на форварда Руи Хатимуру.
Хатимура оказался точен, «Лейкерс» избежали овертайма и выиграли (123:120), а серия Джеймса прервалась.
