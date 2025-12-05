Дрэймонд Грин не доиграл матч против «Филадельфии» из-за травмы стопы

После игры Грин был в защитном ботинке и сказал ESPN, что ощущения похожи на растяжение стопы, которое он получил на прошлой неделе в матче с «Портлендом», когда на нее наступил центровой «Блэйзерс» Донован Клинган. Тогда Грин продолжил играть, испытывая боль, и сейчас заявил, что надеется и ожидает, что также сможет продолжить выступать.