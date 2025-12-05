Тайлер Хирро выбыл из состава «Хит» с травмой большого пальца на правой ноге

«Давайте посмотрим, что там. После этого будем говорить о планах. Пока что оцениваем ситуацию ежедневно», — поделился главный тренер Эрик Споэльстра.
«Не понимаю, как это произошло. Меня пнули в икроножную мышцу сзади. На следующий день я проснулся с больным пальцем», — рассказал Хирро.
«Сложно осознать, насколько здорово иметь полноценно работающий большой палец, пока он не травмируется, и тебе не приходится ходить, отталкиваться им от земли. Это огромная часть нашего спорта», — добавил центровой Бэм Адебайо.