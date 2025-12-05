Ричмонд
Тайлер Хирро выбыл из состава «Хит» с травмой большого пальца на правой ноге

Защитник «Майами» Тайлер Хирро, пропустивший начало сезона из-за операции на голеностопе, получил очередное повреждение. Баскетболист травмировал большой палец правой ноги. Ему предстоит пройти МРТ-обследование в субботу после возвращения команды в Майами.

«Давайте посмотрим, что там. После этого будем говорить о планах. Пока что оцениваем ситуацию ежедневно», — поделился главный тренер Эрик Споэльстра.

«Не понимаю, как это произошло. Меня пнули в икроножную мышцу сзади. На следующий день я проснулся с больным пальцем», — рассказал Хирро.

«Сложно осознать, насколько здорово иметь полноценно работающий большой палец, пока он не травмируется, и тебе не приходится ходить, отталкиваться им от земли. Это огромная часть нашего спорта», — добавил центровой Бэм Адебайо.