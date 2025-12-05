Ричмонд
Джордан Пул не входит в долгосрочные планы «Пеликанс» в связи с прогрессом Джеремайи Фирса

Инсайдер Бретт Сигел сообщил, что «Новый Орлеан» не считает Джордана Пула частью своих долгосрочных планов. 7-й номер драфта-2025 защитник Джеремайя Фирс хорошо начал сезон и демонстрирует постоянный прогресс.

Инсайдер Бретт Сигел сообщил, что «Новый Орлеан» не считает Джордана Пула частью своих долгосрочных планов. 7-й номер драфта-2025 защитник Джеремайя Фирс хорошо начал сезон и демонстрирует постоянный прогресс. На его счету 15,9 очка, 3,4 подбора, 3 передачи и 1,5 перехвата за 27,6 минуты в среднем в первых 23 матчах.

Деджонте Мюррэй должен вернуться в заднюю линию «Нового Орлеана» в январе после завершения реабилитации.

Пул сам пропускает матчи из-за растяжения мышцы бедра и может стать частью обмена после возвращения в состав.