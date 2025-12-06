Эксперт Марк Спирс о Леброне: «Это не та машина, которую мы привыкли видеть»

«Вспоминается момент из старого фильма. Помните Дьюка? Менеджера Рокки? Когда он закричал: “Он человек. Не машина!” Это когда у Драго случилось рассечение. Неужели и у Леброна все-таки пошла кровь?
Он всегда был машиной, говорим мы о здоровье или уровне игры. Через пару недель Леброну исполнится 41 год. То, что он все еще может просто играть в баскетбол — само по себе прекрасно.
Но я впервые наблюдаю его в человеческом облике. Пропуск тренировочного лагеря. Отдых во время бэк-ту-бэков. Это не та машина, которую мы привыкли видеть", — заявил Спирс.
