Эксперт Марк Спирс о Леброне: «Это не та машина, которую мы привыкли видеть»

Эксперт Марк Спирс считает, что форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс на пороге 41-летия начал сдавать позиции на площадке.

Источник: Спортс"

«Вспоминается момент из старого фильма. Помните Дьюка? Менеджера Рокки? Когда он закричал: “Он человек. Не машина!” Это когда у Драго случилось рассечение. Неужели и у Леброна все-таки пошла кровь?

Он всегда был машиной, говорим мы о здоровье или уровне игры. Через пару недель Леброну исполнится 41 год. То, что он все еще может просто играть в баскетбол — само по себе прекрасно.

Но я впервые наблюдаю его в человеческом облике. Пропуск тренировочного лагеря. Отдых во время бэк-ту-бэков. Это не та машина, которую мы привыкли видеть", — заявил Спирс.

