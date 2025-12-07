Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кэм Томас пропустит еще минимум две недели

Защитник Кэм Томас выбыл из состава «Бруклина» в начале ноября с травмой задней поверхности бедра. «Нетс» с ним в составе начали сезон с 7 поражений. Сейчас на счету команды уже 5 побед (5−17).

Очередное обследование показало прогресс «скорера». Томас приступил к легким упражнениям на площадке. Следующий осмотр пройдет через 2 недели.

Томас набирает 21,3 очка, 1,4 подбора и 2,6 передачи за 28,3 минуты в среднем в свой контрактный год.