Лука Дончич сыграет против «Филадельфии», участие Леброна Джеймса под вопросом

Звездный защитник «Лейкерс» Лука Дончич присоединился к команде в Филадельфии и, как ожидается, выйдет на предстоящий матч против «Сиксерс».

Источник: Спортс"

Дончич пропустил последние две игры «озерников» по личным причинам: у 26-летнего словенца родился второй ребенок.

Статус суперзвезды «Лейкерс» Леброна Джеймса указан с пометкой «под вопросом» (правосторонний ишиас и артрит левого голеностопного сустава).

Защитник Маркус Смарт по-прежнему недоступен (растяжение поясничной мышцы).

