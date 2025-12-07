Ричмонд
Дрэймонд Грин успокаивал Кумингу, которого оставили на скамейке в ключевой момент матча с «Кавальерс»

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга разозлился из-за того, что главный тренер Стив Керр решил оставить его вне игры в решающие моменты встречи с «Кливлендом» (99:94).

Источник: Спортс"

На видео попал момент, как Кумингу пытается успокоить и поддержать ветеран команды Дрэймонд Грин, который пропускал встречу в Огайо.

Куминга за 22 минуты набрал 4 очка, 7 подборов и 3 передачи при 1 из 10 с игры.