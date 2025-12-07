Ричмонд
Бывший болбой и преданный поклонник «Клипперс» с 19-летним стажем перешел на сторону «Лейкерс» после отстранения Пола

Бывший болбой «Клипперс» времен LOB City и преданный поклонник клуба с 19-летним стажем принял решение прекратить поддержку команды.

Источник: Спортс"

Джимми Рейнольдс объявил о том, что переходит на сторону «Лейкерс» после отстранения Криса Пола, которое стало для него «последней каплей».

«Не думал, что до такого дойдет, но после того, что “Клипперс” сделали со своими самыми важными игроками (ранее обменяли Блэйка Гриффина, который хотел играть здесь до конца карьеры), я больше не могу. Кавай и Стив (не Харден), вы виноваты в разрушении команды, которую мы называли LOB City. Вперед, “Лейкерс”, — написал мужчина.

Гриффин прокомментировал решение в соцсетях: «Найди свой покой, король» ?