42 очка Зака Лавина (8 трехочковых) помогли «Сакраменто» победить «Майами» и прервать серию из четырех поражений

«Хит» вышли вперед на 1 очко в начале второй четверти (35:34), но ближе к большому перерыву «Кингс» удался рывок 23:7, установивший счет 72:55. Лавин набрал 29 очков за первую половину, а во второй уже ничто не угрожало комфортному преимуществу «Сакраменто».