Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0−3. Пусть напишут сейчас»

Лидер «Селтикс» Джейлен Браун во время стрима обратился к ненавистникам бостонской команды, которая одержала четыре победы подряд и шесть в последних семи встречах.

Источник: Спортс"

"У нас все хорошо прямо сейчас. Чего только о нас не писали после старта 0−3. Пусть напишут сейчас, так и передайте им.

У нас отличная серия, надо продолжать в том же духе", — заявил Браун.

«Бостон» занимает 4-е место на Востоке (14−9).