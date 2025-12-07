Джейлен Браун: «Чего только о нас не писали после старта 0−3. Пусть напишут сейчас»

"У нас все хорошо прямо сейчас. Чего только о нас не писали после старта 0−3. Пусть напишут сейчас, так и передайте им.
У нас отличная серия, надо продолжать в том же духе", — заявил Браун.
«Бостон» занимает 4-е место на Востоке (14−9).
Лидер «Селтикс» Джейлен Браун во время стрима обратился к ненавистникам бостонской команды, которая одержала четыре победы подряд и шесть в последних семи встречах.
"У нас все хорошо прямо сейчас. Чего только о нас не писали после старта 0−3. Пусть напишут сейчас, так и передайте им.
У нас отличная серия, надо продолжать в том же духе", — заявил Браун.
«Бостон» занимает 4-е место на Востоке (14−9).