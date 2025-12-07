Яннис Адетокумбо удалил все посты о «Милуоки» из соцсетей, воспользовавшись советом Дензела Вашингтона по управлению имиджем

Вдохновением этого решения для Адетокумбо стало интервью актера Майкла Б. Джордана, данное ранее в этом году, в котором тот ссылался на совет другого актера Дензела Вашингтона о том, как управлять своей карьерой и имиджем.
«Зачем людям платить, чтобы увидеть тебя на выходных, если они могут видеть тебя всю неделю бесплатно?» — сказал Джордан, пересказывая слова Вашингтона.
По словам Хэйнса, Адетокумбо посмотрел на вещи с этой точки зрения и решил избавиться от большинства материалов в своих соцсетях.
«Яннис сказал: “Если люди хотят меня увидеть, то пусть приходят на игры. Там я покажу им все, на что способен”, — передал слова Адетокумбо Хэйнс.
В настоящее время на странице Адетокумбо осталось всего 14 публикаций, и первые четыре из них — реклама. У него по-прежнему есть фотографии с победы «Бакс» в финале НБА 2021 года и их победы в Кубке НБА в прошлом сезоне.