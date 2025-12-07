Яннис Адетокумбо удалил все посты о «Милуоки» из соцсетей, воспользовавшись советом Дензела Вашингтона по управлению имиджем

В рамках своего рассказа о беседе с суперзвездой «Бакс» Яннисом Адетокумбо инсайдер Крис Хэйнс отметил, что форвард удалил множество материалов из своих соцсетей «три или четыре недели назад», и среди них были не только посты о «Бакс», но и фотографии друзей и семьи.