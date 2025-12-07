Овечкин — 7-й в мире среди спортсменов по трендовости запросов в Google в 2025 году. Теренс Кроуфорд — 1-й, Макилрой — 2-й, ШГА — 4-й, Пакьяо — 6-й, Флэгг — 8-й

Отметим, что топы трендов строятся не столько на популярности спортсменов, сколько на всплесках интереса к информации о них.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Теренс Кроуфорд, бокс;
2. Рори Макилрой, гольф;
3. Шедур Сандерс, американский футбол;
4. Шэй Гилджес-Александер, баскетбол;
5. Джейлен Хертс, американский футбол;
6. Мэнни Пакьяо, бокс;
7. Александр Овечкин, хоккей;
8. Купер Флэгг, баскетбол;
9. Стефон Диггз, американский футбол;
10. Кэм Скаттебо, американский футбол.
