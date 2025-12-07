Ричмонд
Овечкин — 7-й в мире среди спортсменов по трендовости запросов в Google в 2025 году. Теренс Кроуфорд — 1-й, Макилрой — 2-й, ШГА — 4-й, Пакьяо — 6-й, Флэгг — 8-й

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вошел в топ-10 трендовых спортсменов этого года в мире по запросам в Google.

Источник: Спортс"

Отметим, что топы трендов строятся не столько на популярности спортсменов, сколько на всплесках интереса к информации о них.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Теренс Кроуфорд, бокс;

2. Рори Макилрой, гольф;

3. Шедур Сандерс, американский футбол;

4. Шэй Гилджес-Александер, баскетбол;

5. Джейлен Хертс, американский футбол;

6. Мэнни Пакьяо, бокс;

8. Купер Флэгг, баскетбол;

9. Стефон Диггз, американский футбол;

10. Кэм Скаттебо, американский футбол.

