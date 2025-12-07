Десмонд Бэйн бросил мяч в О Джи Ануноби и получил технический фол

Судьи расценили его действие как агрессивное и назначили ему технический фол.
Десмонд Бэйн повалил Оньеку Оконгву на паркет, бросил в него мяч и был удален в матче с «Хоукс».
В матче между «Нью-Йорком» и «Орландо» защитник «Мэджик» Десмонд Бэйн спровоцировал конфронтацию, резко бросив мяч в сторону оказавшегося за пределами площадки форварда «Никс» О Джи Ануноби.
