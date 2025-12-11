Ричмонд
Дрэймонду Грину не нравится прозвище «Еврейский Джокер» Дэнни Вольфа: «“Хотите сказать, что все вокруг — Джокеры? Да пошли вы к черту!”

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин отреагировал на прозвище «Еврейский Джокер», данное игроку «Нетс» Дэнни Вольфу.

«Еврейский Джокер»? Получается, что у нас есть «Еврейский Джокер», «Бэйби Джокер», еще какие-то. Прекратите.

Был такой Мехмет Окур. Отличный игрок. Никто почему-то не хочет сравнивать его с Окуром. Сразу же Джокер.

Слушайте, мне доводилось играть против реального Джокера [Никола Йокич]. Хотите сказать, что теперь все вокруг — Джокеры? Да пошли вы к черту!

Не хочу сказать ничего плохого в адрес Дэнни Вольфа, я не защищался против него. Просто перестаньте сравнивать всех с Джокером", — произнес Грин с улыбкой.