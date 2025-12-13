Владислав Коновалов о поражении «Самары»: «У ЦСКА пошли броски почти в развлекательном стиле»

И, конечно, нельзя допускать таких ошибок на передачах. Мы делали акцент, что в последней игре ЦСКА с «Пармой» были серийные три перехвата, которые обернулись немаленькой разницей. Нам нужно быть внимательным, но и в то же время самим двигаться, чтобы правильно получать мяч и атаковать. Но, к сожалению, не тот процент показали, хотя были также открытые броски, все время ищем их. Все ребята, на самом деле, переживают, но мы готовимся к дальнейшим играм, все-таки нельзя падать духом, это самое главное. ЦСКА дал нам очередной мастер-класс", — признался главный тренер Владислав Коновалов.