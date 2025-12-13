Ричмонд
«Устал, играя против видеокоординаторов». «Сперс» планируют выпустить Вембаньяму на ограниченные минуты против «Тандер»

По словам главного тренера «Сперс» Митча Джонсона, техасцы намерены выпустить центрового Виктора Вембаньяму с ограничением игрового времени в матче ½ финала Кубка НБА против «Тандер» в субботу.

Источник: Спортс"

Француз должен сыграть впервые с середины ноября, он пропустил 12 игр из-за травмы икроножной мышцы.

«Обсуждения того, как все это будет выглядеть, продолжаются, но он точно устанет. Он выглядел уставшим, когда я впервые увидел его игру вживую против ребят, которые занимаются у нас видео. Поэтому я ожидаю, что его замена состоится раньше обычного, дать привычное количество минут не получится», — рассказал Джонсон.

Вембаньяма набирал 26,2 очка, 12,9 подбора, 4 передачи, 1,1 перехвата и 3,6 блок-шота за 34,7 минуты в среднем в 12 матчах до травмы.