Шэй Гилджес-Александер о желании превзойти рекорд «Уорриорз» 73−9: «Конечно же, да»

«Оклахома» имеет результат 24−1 перед субботним полуфинальным матчем Кубка НБА против «Сан-Антонио», сравнявшись с той самой командой «Голден Стэйт» по лучшему показателю в истории лиги по итогам 25 игр.
"Конечно же, да, этот имеет значение.
Победы важны. И неважно, какую форму это обретает. Так что да, безусловно.
Мы стараемся становиться лучше каждый вечер, когда выходим на площадку, и нам нравится охотиться за победами именно в таком ключе. Если бы мы не стали лучше в очередном матче, то упустили бы возможность. Вот как мы это видим", — признался канадец.