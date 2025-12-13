Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шэй Гилджес-Александер о желании превзойти рекорд «Уорриорз» 73−9: «Конечно же, да»

Лидер «Тандер» Шэй Гилджес-Александер заявил, что для него и его одноклубников было бы важным событием превзойти рекорд «Уорриорз» сезона-15/16 по результату в «регулярке» (73−9).

Источник: Спортс"

«Оклахома» имеет результат 24−1 перед субботним полуфинальным матчем Кубка НБА против «Сан-Антонио», сравнявшись с той самой командой «Голден Стэйт» по лучшему показателю в истории лиги по итогам 25 игр.

"Конечно же, да, этот имеет значение.

Победы важны. И неважно, какую форму это обретает. Так что да, безусловно.

Мы стараемся становиться лучше каждый вечер, когда выходим на площадку, и нам нравится охотиться за победами именно в таком ключе. Если бы мы не стали лучше в очередном матче, то упустили бы возможность. Вот как мы это видим", — признался канадец.