Вассилис Спанулис после обидного проигрыша «Фенербахче»: «Это не баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы»

Вчера «Монако» уступил «Фенербахче» в матче Евролиги, упустив 17-очковое преимущество (86:92). После игры главного тренера «Монако» Вассилиса Спанулиса спросили, что пошло не так в четвертой четверти, которую его подопечные проиграли со счетом 13:31.

«Ужасное поведение. Это не баскетбол. Плохой баскетбол. Уродливый баскетбол. С таким баскетболом ты никогда не выиграешь титулы», — ответил Спанулис и тут же завершил интервью.