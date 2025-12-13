Джоэл Эмбиид набрал 39 очков (рекорд сезона) в победном матче с «Индианой»

В активе Эмбиида, отыгравшего всего 9 из 23 матчей команды из-за проблем с коленями, 12 попаданий с игры из 23 попыток, 2 из 8 трехочковых и 13 из 18 штрафных. Также на его счету 9 подборов и 3 передачи при 3 потерях.