Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чет Холмгрен рад возвращению Вембаньямы: «Хотим играть против сильных команд в полном составе»

Центровой «Тандер» Чет Холмгрен утверждает, что рад возвращению в строй лидера «Сперс» Виктора Вембаньямы после травмы, которая вынудила его пропустить 12 матчей.

Француз, как ожидается, сыграет в полуфинале Кубка НБА против «Оклахомы».

«Мы хотим играть против сильных команд, которые полностью здоровы и имеют в строю всех своих лучших игроков. “Сперс” хороши, а возвращение Вембаньямы только улучшит их. Так что я радуюсь.

«Сперс» — отличная молодая команда. Они полны решимости. Они дают результат, играют прямо сейчас. Добавьте сюда Виктора, это делает их только сильнее. Так что мы рады противостоять им. Уверен, что и они с воодушевлением выйдут против нас. Всех ждет хорошая игра", — констатировал Холмгрен.