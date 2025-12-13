Чет Холмгрен рад возвращению Вембаньямы: «Хотим играть против сильных команд в полном составе»

Француз, как ожидается, сыграет в полуфинале Кубка НБА против «Оклахомы».
«Мы хотим играть против сильных команд, которые полностью здоровы и имеют в строю всех своих лучших игроков. “Сперс” хороши, а возвращение Вембаньямы только улучшит их. Так что я радуюсь.
«Сперс» — отличная молодая команда. Они полны решимости. Они дают результат, играют прямо сейчас. Добавьте сюда Виктора, это делает их только сильнее. Так что мы рады противостоять им. Уверен, что и они с воодушевлением выйдут против нас. Всех ждет хорошая игра", — констатировал Холмгрен.