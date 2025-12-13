«Клипперс» — то самое место, которое я считаю домом, и отчасти поэтому мне так жаль, что подобная история произошла. Но да, я бы никогда не отказался от предложения поднять мою майку под своды арены", — признался Гриффин.
Блэйк Гриффин: «Меня расстроила история с Полом, но не отказался от бы предложения “Клипперс” вывести номер из обращения»
Экс-игрок «Клипперс» Блэйк Гриффин признался, что поддержал бы инициативу клуба по выводу его номера из обращения даже на фоне скандального расставания с бывшим товарищем по команде Крисом Полом.